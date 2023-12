Amelia: salva la vita ad un giovane operaio. Encomio solenne per l’agente della polizia Locale Mariani

Encomio solenne per l’agente della polizia Locale di Amelia Maurizio Mariani, 35 anni, che la mattina dello scorso 30 novembre è intervenuto in via del Mattatoio, salvando la vita ad un operaio coinvolto in un serio incidente stradale. Lo ha deciso la giunta comunale guidata dal sindaco Laura Pernazza, «per avere dato prova di un non comune senso di responsabilità civica, determinazione, attaccamento al dovere e cosciente coraggio». Il provvedimento – una soddisfazione per l’intero Corpo e che va a premiare il suo ‘spirito di squadra’ – è stato comunicato anche al prefetto di Terni per le eventuali determinazioni che intenderà adottare. Di seguito la motivazione dettagliata dell’encomio solenne: «L’agente Maurizio Mariani, nell’espletamento di servizio istituzionale nel centro abitato di Amelia, avvedutosi della presenza di un autocarro fermo al sottopasso di via del Mattatoio che impediva il normale transito veicolare di collegamento con i plessi scolastici, percependo la situazione di grave intralcio, si recava sul posto intervenendo tempestivamente. Accortosi del grave pericolo cui versava il conducente rimasto intrappolato sotto la ruota anteriore sinistra dell’autocarro, con senso di coraggio e spirito di servizio, prendeva immediatamente il controllo del mezzo per trarre in salvo l’autista gravemente infortunato. Il gesto compiuto dava prova di senso di civica responsabilità, determinazione, attaccamento al dovere e cosciente coraggio, favorevolmente commentati dalla popolazione e dagli organi di stampa».

Condividi questo articolo su