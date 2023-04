Amico, cortesia, opera buona. Il Perugia presenta il suo alfabeto della gentilezza

di G.R.

Dalla A di amico alla Z di zuccheroso passando per la D di dolcezza, la N di Natty e la R di rispettoso. Anche il Perugia ha compilato l’alfabeto della gentilezza, l’idea della giornalista fiorentina Gaia Simonetti, ex addetto stampa della Lega Pro e oggi segretario Ussi Toscana, che è anche ambasciatrice della gentilezza del progetto Nazionale Costruiamo Gentileza. A prendere parte all’iniziativa sono 2 mila costruttori di gentilezza, tra cui quasi 200 assessori alla Gentilezza. Nello spogliatoio biancorosso a prendere il ruolo è stato il portiere Stefano Gori che ha poi condiviso sui social il suo alfabeto con uno scatto sorridente. L’ambasciatrice Chiara Castellani ha commentato: «È un grande onore per noi collaborare con il Perugia. Lo sport migliora le condizioni fisiche ma anche quelle psicologiche e il calcio rappresenta il gioco che unisce tutto il mondo». La giornata perugina Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rosi, ha ricevuto il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’ per le iniziative sociali e di inclusione che porta avanti con la Fondazione intitolata al marito. Ha ricevuto l’onorificenze anche l’ex grifone Guglielmo Vicario, oggi all’Empoli, per aver accolto e ospitato una famiglia fuggita dalle atrocità della guerra.