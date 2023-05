Arriva il Südtirol. Fere a caccia della salvezza con una classifica stravolta dalla giustizia sportiva

di G.G.

Venerdì mattina di lavoro per la Ternana, in attesa della partita di sabato pomeriggio contro il Südtirol (fischio d’inizio al ‘Liberati’ alle ore 14). In programma infatti il consueto allenamento di rifinitura, che consentirà a mister Lucarelli di schiarirsi le idee sulla formazione da mettere in campo per cercare di portare a casa la salvezza anticipata.

Chi non ci sarà e chi potrebbe esserci

Di certo non ci sarà Diakitè, squalificato per due giornate (salterà anche la trasferta di Como). In dubbio invece Coulibaly, Capuano, Paghera e Martella. I primi due hanno svolto in parte lavoro con il gruppo, mentre per il mediano rossoverde si è alle prese con la cura di un’infiammazione alla caviglia. Martella ha accusato uno stato influenzale ma dovrebbe essere tra i convocati.

Classifica stravolta e sanzioni afflittive

Il tutto in una settimana che ha visto la classifica della serie cadetta riscritta ‘a tavolino’ dalla giustizia sportiva, che ha penalizzato (nuovamente) la Reggina di quattro punti e il Parma di uno. Per la formazione di mister Inzaghi è la seconda penalizzazione (in totale sono sette i punti scalati ai calabresi), per il Parma la prima (la formazione emiliana ha patteggiato la sanzione). Entrambe scontano irregolarità di vario genere con il fisco e le sanzioni in termini di punti in classifica sono state irrogate ora perché vale il principio della ‘afflittività’ (le penalizzazioni cioè devono causare un reale danno a chi le subisce). Il Parma scivola così a quota 51, mentre la Reggina precipita a quota 42, rientrando di fatto nel lotto delle pretendenti alla salvezza.

Si resta in B con tre punti. Ma potrebbe bastare anche la ‘ridotta’ di uno

Salvezza che la Ternana potrebbe raggiungere anche domani. Una vittoria renderebbe la permanenza in B pressoché certa, ma anche un pareggio potrebbe bastare. Una sorta di ‘ridotta’ per usare un gergo militare (l’arretramento su posizioni più comode da difendere). Certo è che per portare a casa punti la Ternana dovrà giocare una partita di grande spessore, perchè incontrerà una squadra che ha nel suo Dna la capacità di giocare ogni partita al massimo delle proprie capacità.