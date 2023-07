Arrone, c’è il 1° ‘River beach party’: pilates, attività per bimbi, bici, cibo e musica

Seduta di pilates per iniziare. Quindi eventi ludici per bambini, giro in bicicletta al tramonto, dj-set, possibilità di cena su prenotazione e divertimento. Sono gli ingredienti della 1° edizione del ‘River beach party’ ad Arrone, in programma dalle 18 di venerdì 28 luglio al centro canoe e rafting: spazio ad una serie di attività all’aperto che vedranno il parco fluviale del Nera protagonista. Si tratta di un’iniziativa che vede in campo il Comune con il supporto della pro loco e della fondazione Carit: si inserisce nell’ambito del progetto ‘Mia Valnerina’ per la valorizzazione del territorio. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 348 664 2826.

