Arrone, denuncia per droga e Covid-19

Nella notte fra giovedì e venerdì, impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni dei decreti presidenziali per il contenimento del contagio da Covid-19, i carabinieri della stazione di Arrone hanno denunciato a piede libero, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne originario di Terni e residente ad Arrone.

La droga

Il giovane, a bordo della propria autovettura insieme ad un coetaneo residente a Montefranco, girovagava in piena notte nell’abitato di Arrone, praticamente deserto anche in conseguenza dell’emergenza in atto: troppo per non essere notato. Sottoposto a controllo di polizia, in esito a perquisizione personale i militari lo hanno trovato in possesso di 10 grammi di marijuana suddivisa in dosi. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione e lì c’erano 46 grammi della stessa sostanza, in parte già suddivisa in dosi confezionate, oltre a materiale per la preparazione, la pesatura e il confezionamento.

Denuncia anche per il Covid-19

Vista l’attuale situazione d’emergenza, inoltre, i due giovani sono stati denunciati anche per il reato di ‘inosservanza dei provvedimenti dell’autorità’ perché si spostavano sul territorio in assenza delle condizioni previste dal decreto della presidenza del Consiglio per limitare la diffusione del coronavirus. Nella notte, a Terni, un uomo proveniente dal viterbese girovagava senza giustificato motivo: al termine degli accertamenti anche lui è stato denunciato.