Basket: la selezione umbra under 13 centra il 2° posto ad Ancona

Ottima prova per la selezione umbra (anni 2010/2011) al torneo di basket under 13 ‘Cab Rosa’ di Ancona disputato domenica 21 maggio. Le giovanissime del comitato regionale della Fip Umbria hanno centrato il secondo posto, distinguendosi per organizzazione, capacità tecniche e caparbietà. Di seguito le atlete del team umbro: Martina Bei, Elisa Brunetti, Caterina Tinti (Salus Gualdo), Emma Pllumj (UBS Foligno), Greta Provantini Luku, Viola Baroncelli, Michelle Paolini, Alice Renzicchi, Benedetta Igharo Lambert (Pink Basket Terni), Laura Moretti, Cecilia Pedana (Pal. Fem. Umbertide), Hanna Clelia Igori Iveie, Alessandra Miccioni (Pal. Perugia), Elena Trabalza (Virtus Assisi). Riserve a disposizione: Beatrice Anastasi (Salus Gualdo), Maria Dalia Guerninouche (UBS Foligno). Staff: Riccardo Seconi (dirigente), Francesco Posti (Rtt), Lorenza Cavalaglio e Francesco Piermarini (allenatori), Francesco Trequattrini (preparatore fisico).

