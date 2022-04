Brucia mobili di una casa terremotata: denunciato a Cascia

Mobili, sedie e materassi – per un totale di circa 4/5 metri cubi di materiale – a cui qualcuno aveva dato fuoco in un terreno nella zona di Cascia (Perugia). Per questo i carabinieri forestali hanno avviato le indagini che hanno portato alla denuncia alla procura di Spoleto del presunto responsabile dell’incendio, a cui è stato contestato il reato di combustione illecita di rifiuti non pericolosi. Il materiale – è stato accertato dai militari – era stato rimosso da un’abitazione danneggiata in seguito al terremoto del centro Italia del 2016.

