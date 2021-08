Cade in acqua e resta incastrato sul pontile: salvato dai volontari

Tragedia sfiorata domenica sera sul pontile di Castiglione del Lago, nei pressi del Club Velico, dove un uomo è caduto in acqua dopo essere inciampato. La cosa pericolosa è che il piede gli era rimasto incastrato sul pontile, quindi non riusciva a riemergere.

I soccorsi

Immediato l’intervento del personale dell’associazione nazionale di salvamento, in presidio anche a Castiglione del Lago: «Si sono buttati in acqua per soccorrere lo sfortunato signore che ha rischiato l’annegamento. Solo l’immediato intervento ha scongiurato la tragedia», ha raccontato il consigliere delegato Paolo Brancaleoni.

Altri interventi

Gli stessi addetti hanno effettuato altri interventi nel weekend di Ferragosto, in cui il Trasimeno è stato scelto da molti turisti. In particolare a Isola Povese, con due persone che si sono fatte male e che sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione del Lago.