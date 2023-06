Era impegnata nelle pulizie e, per una tragica fatalità, è caduta da una finestra al secondo piano dell’edificio. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Tragedia a Perugia nella tarda serata di lunedì: a perdere la vita in questo modo è stata una donna di 57 anni. Inutili gli immediati tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118, sul posto in via Bontempi – in centro storico – insieme ai carabinieri di Ponte San Giovanni. Avrebbe perso l’equilibrio ed è morta sul colpo.

