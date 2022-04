Umbria rovente, ma a Pasqua rinfresca

È primavera, ma sembra estate, con punte di caldo afoso dopo diversi giorni di pioggia. Perugia Meteo ha registrato punte anche superiori ai 26 gradi nella gironata di venerdì santo, evidenziando come le oscillazioni meteo rendano sempre più ‘continentale’ il clima ella nostra regione.

Si passa da un estremo all’altro

«Continuano l’enfatizzazione degli estremi climatici in Umbria – scrive Michele Cavallucci – che in questo periodo stanno alternando fasi fredde con gelate, a fasi molto calde con valori al di sopra dei 25°C su moltissime località del comparto regionale, come quella che si andrà a concludere oggi, dopo una tre giorni davvero bollente per il periodo. Da domani, infatti, i valori saranno gradualmente e progressivamente in calo con le punte più basse nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando i venti moderati settentrionali, porteranno una sensazione di freddo molto elevata per il periodo».

A Pasqua calo delle temperature

Dobbiamo aspettarci una Pasqua e Pasquetta ventose e fredde per il periodo anche se il tempo si manterrà poco sereno su gran parte d’Italia, con annuvolamenti irregolari lungo le regioni adriatiche e appenniniche. Sull’Umbria, dopo il caldo anomalo di questi giorni, da sabato 16 aprile, dovremo attenderci un progressivo e sensibile calo termico, che vedrà il suo massimo tra domenica e lunedì, Pasqua e Pasquetta, con venti moderati di tramontana, a tratti anche forti nelle zone appenniniche, ma con totale assenza di precipitazioni. «Questa tipologia di tempo – conclude Perugia Meteo – non fa altro che acuire la siccità già in atto e sembra che, ancora per almeno una settimana, non avremo precipitazioni di rilievo sull’Umbria».