Cane avvelenato da lumachicida: terreno bonificato dai Forestali

Si è salvato grazie ad una lavanda gastrica dopo che la proprietaria lo ha subito portato all’ospedale veterinario dell’università di Perugia. L’animale – un cane – era rimasto vittima di un avvelenamento da lumachicida (metaldeide) dopo aver ingerito qualcosa durante una passeggiata in un terreno agricolo nella zona di San Biagio della Valle (Marsciano). Sull’accaduto sono partite le indagini dei carabinieri forestali marscianesi ed è stata eseguita la bonifica dei terreni ad opera del Nucleo forestale antiveleno dei carabinieri forestali di Rieti. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti diversi altri bocconi con all’interno lo stesso veleno. Contestualmente il Comune di Marsciano ha collocato dei cartelli per avvertire la popolazione dei rischi sia per gli animali che per le persone, in particolare i bambini.

