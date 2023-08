Caos Terni: a settembre visite guidate per la mostra su David Bowie

La sala carroponte del Caos di Terni dal 29 giugno ospita settanta scatti per raccontare del sodalizio personale, umano e artistico tra l’acclamata pop star David Bowie e il fotoreporter americano Steve Schapiro che, attraverso la sua macchina, ha testimoniato la società americana della seconda metà del secolo scorso. La project room Ronchini, invece, ospita la proiezione del documentario su Steve Schapiro – An Eye On American Icons – una raccolta di filmati d’archivio degli eventi storici documentati dal fotografo, riprese e spezzoni dei set dei film per i quali ha lavorato, testimonianze di alcuni attori come Jodie Foster e Dustin Hoffman. Nel mese di settembre saranno quattro le visite guidate, ogni volta focalizzate su tematiche differenti, con lo scopo di fornire al pubblico un’occasione di completo approfondimento. Sabato 2 settembre alle 18 è in programma ‘Steve Schapiro e i movimenti per i diritti civili’; sabato 9 settembre alle 18, invece, ‘Schapiro e il mondo del cinema’; sabato 16 settembre alle 18, ‘David Bowie e il cinema’; sabato 23 settembre alle 18, infine, sarà la volta di ‘Bowie e la moda’. Sarà possibile prenotarsi scrivendo, dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, a [email protected] o chiamando lo 0744.1031864, entro le 12 del giorno che precede l’evento. Le visite guidate sono incluse nel costo del biglietto.

