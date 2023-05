Carabinieri Terni: Leporini saluta e va in pensione dopo quasi 38 anni di servizio

Quasi 38 anni di servizio su 60 di età: una vita, in pratica. È quella trascorsa dal brigadiere capo Tommaso Leporini all’interno dell’Arma dei carabinieri. Mercoledì il militare è andato in pensione, con il saluto affettuoso dei colleghi e degli amici che hanno condiviso con lui percorsi di lavoro e di vita più e meno lunghi, ma comunque tutti significativi. Partito dal X Battaglione Campania, Leporini ha operato in diversi contesti e territori: da Palermo a Napoli, e poi Siena, Terni, Stroncone. L’ultimo incarico è stato presso il comando stazione dell’Arma di Collescipoli. «Mi sento di ringraziare un po’ tutti gli amici e colleghi e in particolare l’attuale comandante della stazione Daniele Scentoni». Ora la meritata pensione, suggellata da una targa ricordo ricevuto in dono, con l’augurio di godersela fino in fondo.

