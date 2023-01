Carcere Perugia, detenuto prende a pugni due agenti

Due agenti di servizio finiti in ospedale a Perugia. La denuncia è del Sappe – Sindacato autonomo di polizia penitenziaria – ed il fatto è accaduto domenica nel carcere di Capanne: «Oggi un detenuto italiano, psichiatrico di 26 anni, ha proditoriamente aggredito con pugni due agenti. È successo all’interno della sezione III B del reparto circondariale», spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale umbro del Sappe. «Questi sono i regali del provveditorato regionale di Firenze per Natale. Stiamo parlando di un detenuto sfollato dalla Toscana e mandato nella ‘discarica’ umbra dall’ufficio detenuti del provveditorato. Sono anni che denunciamo come l’Umbria sia straziata da questa politica e chiediamo davvero di essere accorpati ad una altro provveditorato meno patrigno. Un collega di stasera ha un trauma cranico e l’altro un occhio nero. Dal Sappe la vicinanza ai colleghi coinvolti e l’augurio di una pronta guarigione».

Condividi questo articolo su