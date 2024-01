Carcere Terni, lite notturna tra detenuti. Poliziotti feriti

Ancora violenza e problemi nel carcere di vocabolo Sabbione a Terni. A denunciare ciò che è accaduto nella nottata tra martedì e mercoledì è il Sappe: lite tra detenuti con ferimento di due poliziotti della Penitenziaria.

Cosa è accaduto

A spiegare i fatti è Fabrizio Bonino, segretario Sappe per l’Umbria: «Verso le ore 3.30, due detenuti nordafricana ubicati alla media sicurezza, sezione L, hanno fatto a pugni all’interno della cella: uno di loro ha avuto la peggio essendo stato colpito ripetutamente con la gamba del tavolo. Solamente l’immediato intervento dei pochi poliziotti che erano in servizio e di alcuni che stavano dormendo in caserma e sono stati richiamati in servizio sono riusciti a salvare il detenuto che, privo di sensi, era inerme a terra. All’ingresso in cella, gli agenti sono stati aggrediti con violenza dal detenuto aggressore, riportando ferite poi refertate presso la locale infermeria. I poliziotti penitenziari sono stati eroici perché, con grande professionalità, sono riusciti ad evitare il peggio in quanto il detenuto violento stava tentando di incendiare la cella e gettare olio bollente contro i colleghi intervenuti». Da Donato Capece, segretario generale del Sappe, «solidarietà e vicinanza al personale di polizia Penitenziaria del Sabbione che ancora una volta ha risolto in maniera professionale ed impeccabile un grave evento critico».