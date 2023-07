Cascata delle Mamore: tornano le navette e si possono prenotare

Il bus navetta per il collegamento tra il belvedere superiore e quello inferiore della Cascata delle Marmore riprenderà servizio il 16 luglio, con una novità: sarà possibile prenotare il trasporto. «Quello che abbiamo voluto fare – spiega l’assessore ai trasporti del Comune di Terni, Marco Iapadre – è assicurare ai cittadini un servizio potenziato, agevole e funzionale, per eliminare le problematiche emerse in passato riguardo ai tempi di attesa e al rischio di non riuscire addirittura a salire, dopo aver fatto lunghe file, per via dell’elevato numero di richieste».

Le novità introdotte

I biglietti possono essere acquistati anche il giorno stesso del servizio su www.cascatadellemarmore.info, senza costi di commissione; oppure presso la biglietteria del Centro di educazione ambientale all’interno del parco. Inoltre saranno presto disponibili anche presso i totem automatici della biglietteria del belvedere inferiore, in piazzale Felice Fatati. Il costo del biglietto è di 3 euro e sarà attivo dalle ore 11, con prima partenza al Belvedere inferiore, sino a chiusura del parco. Il servizio sarà operativo nei week end e nel mese di agosto. «Grazie alla biglietteria per fasce orarie – aggiunge Iapadre – si potranno prenotare le navette fino al massimo della loro capienza, garantendo così ai cittadini la certezza del posto e dell’orario di partenza. Il numero delle navette sarà variabile, a seconda dell’affluenza di volta in volta prevista, con un potenziamento negli orari di punta. Un’ulteriore novità introdotta riguarda l’offerta di un servizio turistico e di divulgazione integrata del territorio: durante le corse dal sistema audio dei bus sarà diffuso un commento di presentazione del contesto storico/geografico del percorso di viaggio con informazioni sulla Valnerina, sul legame tra acqua ed energia, su Papigno, Piediluco e Marmore. Il servizio prevede anche la promozione di biglietti a scambio sconto per incentivare i visitatori della Cascata a prolungare il proprio soggiorno in Umbria con ulteriori visite». Per ulteriori informazioni, call center negli orari di apertura del parco: 0744.67561; 0744.362231; 345.7709992 (anche WhatsApp).