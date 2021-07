Cascata Marmore, strisce blu: ‘proroga’ e ampliamento

di S.F.

Posti auto a pagamento nell’area della cascata delle Marmore. Il ‘riconteggio’ e la creazione di ulteriori spazi c’era già stato nelle scorse estati e ora si aumenta ancora – o meglio, tecnicamente è una proroga rispetto a quello già stabilito – la capacità di parcheggio per via del flusso di turisti: il via libera è arrivato mercoledì mattina dall’esecutivo Latini su proposta del neo assessore all’urbanistica Federico Cini.

Cosa prevede: ex Viscosa e ex campo

In sostanza c’è il prolungamento dello stato di fatto per il «protrarsi dell’emergenza Covid-19» in quanto «si continua a registrare un numero considerevole di presenze presso la cascata con notevole affluenza di veicoli nella aree adiacenti». E dunque si «rende necesssario prolungare il periodo straordinario di gestione dei parcheggi dell’intero sito turistico tramite Terni Reti». Si parte dall’ex Viscosa: proroga del servizio di organizzazione alla società in house per l’area ex Viscosa fino al 31 dicembre 2022 (circa 160 posti sono indicati) e utilizzazione dello spazio dell’ex campo sportivo al belvede superiore (100 vetture, ma spesso ci sono anche camper).

LA SITUAZIONE PARCHEGGI PROROGATA – SCHEMA

L’ampliamento

Infine si ribadisce la volontà di ampliare i posti auto del parcheggio per il belvedere inferiore sul lato lungo il fiume: del progetto se ne occuperà l’ufficio lavori pubblici con «approvazione delle varie fasi progettuali anche in variante al Prg e utilizzando le aree di proprietà dell’ente».