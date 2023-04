Castel Ritaldi piage Lidia Santini morta in un incidente stradale

È Lidia Santini – 47enne nata a Roma e cresciuta insieme alla famiglia a La Bruna di Castel Ritaldi – una delle due vittime dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì lungo la strada Salaria, tra Rieti e Roma.

L’incidente

Lidia era in auto, una Bmw 320, in direzione Roma, con la figlia 15enne quando si è scontrata con una Fiat Doblò, condotta da un 63enne imprenditore di Rieti con a bordo un suo dipendente, che viaggiava in direzione opposta. L’impatto, praticamente frontale, è stato fatale per i due conducenti, mentre l’uomo a bordo della Fiata ha riportato gravissime fratture ed è stato trasportato d’urgenza, in eliambulanza in codice rosso, all’ospedale Gemelli di Roma. La 15enne, figlia della Santini, è rimasta ferita lievemente. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, nel quale sono rimaste coinvolte marginalmente altre due auto, è intervenuta la polizia Stradale di Rieti: nel terribile impatto l’avantreno della Bmw è andato distrutto, mentre il furgone su viaggiavano l’imprenditore e un suo dipendente, ha roteato ed è finito a cavallo del guardail, dove è rimasto in bilico.