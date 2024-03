‘Changes!’ porta il rock al ‘Manini’ di Narni

Si scaldano i motori al teatro ‘Manini’ di Narni per l’arrivo dello spettacolo ‘Changes! Le mille anime della rock revolution’, in scena venerdì 5 aprile alle ore 21.30. Protagonisti, gli artisti del collettivo ‘MusicaTeatro 1971’ che si sono affermati grazie alla prima produzione – ‘1971, The Rock Opera’ – portata in diversi teatri umbri negli ultimi due anni, con una partecipazione di circa 1.500 spettatori nelle varie repliche. ‘Changes’ racconta la rivoluzione musicale che animò le scene dalla fine degli anni ’70 ai primi ’80. Saranno suonati i pezzi più noti di quegli anni, dando voce ad un filo narrativo con cui l’attore Stefano de Majo accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionante, insieme ad una rappresentazione visual graphic novel creata intorno alla storia. Al centro i dieci musicisti ternani: Emanuele Cordeschi (voce), Alberto Cipolla (voce), Andrea Dominici (voce), Andrea Guerini (voce), Tonino Cuzzucoli (voce), Michele Cricco (chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gianpaolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria). La regia è curata da Grazia Morace mentre produzione e coordinamento sono di Paolo Scappiti e dell’associazione culturale ‘MusicaTeatro 1971’. Il prezzo dei biglietti – prenotabili presso il botteghino del teatro ‘Manini’ al telefono 346.5905260 e acquistabili in prevendita presso New Sinfony (galleria del Corso, Terni) e La Bicicletta (via Cavour, Terni) – è di 15 euro. Online sono acquistabili a QUESTO LINK.

