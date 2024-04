Chef Hiro: «La cucina umbra si sposa con quella giapponese»

Condividi questo articolo su

















Molta fila sabato pomeriggio – tanto che qualcuno purtroppo è dovuto rimanere fuori – per assistere all’incontro in Bct con Chef Hiro ospite di Terni influencer & creator festival. «La cucina umbra – ha detto lo chef amante dell’olio extravergine di oliva, che attraverso libri e programmi tv, diffonde nel nostro Paese la cultura culinaria giapponese – si sposa bene con quella giapponese perché la cucina è convivialità, una caratteristica che troviamo in entrambe le culture. Provatelo».