Chiede sesso a minore in cambio di denaro: denunciato 55enne

Stava aspettando il bus in piazzale Unità d’Italia per tornare a casa ha visto avvicinarsi un soggetto; prima le ha fatto delle avances e poi le ha chiesto una prestazione sessuale in cambio di denaro. Il fatto è accaduto alla stazione ferroviaria di Foligno e la ragazza – minorenne – si è rintanata nello scalo, spaventata, per sfuggire al tipo.

Identificato

La giovane ha chiesto aiuto alla Polfer folignate che, attraverso una rapida indagine basata anche sulle telecamere di sorveglianza della stazione, ha individuato l’uomo: 55enne con diversi precedenti di polizia e una condanna per atti osceni. Nei suoi confronti è scattata la denuncia alla procura di Spoleto per molestie e disturbo.