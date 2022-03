Circolo Canottieri Piediluco, medaglie in serie a Sabaudia

Un primo meeting nazionale centro sud di successo per i giovanissimi atleti del Circolo Canottieri di Piediluco nello scorso weekend in terra laziale, a Sabaudia. Diversi i successi collezionati dal team ternano tra allievi, cadetti, universitari e master. Risultato? Sette ori, un argento e tre bronzi.

I podi

Nel singolo c’è stato il trionfo di Alessandro Angeletti ed Elia Graziani nella categoria cadetti, quindi Federico Angeletti, David Fedeli e Giorgia Ratini Silvi tra gli allievi C; bronzo invece per Tommaso Rossi nella categoria cadetti e Matteo Moretti tra gli allievi C. Bene anche Claudio Giampietri, 3° nel singolo master. Spazio poi alle soddisfazioni nelle gare con barche multiple: oro nel doppio cadetti con Alessandro Angeletti ed Elia Graziani, stessa medaglia nel doppio allievi C con Federico Angeletti e David Fedeli. Seguono l’argento del doppio misto allievi C femminile (Silvi con Mariangela Ranieri del Circolo Canottieri Pro Monopoli): «Grazie al costante impegno – l’esultanza del ds del gruppo – dei ragazzi e alla professionalità degli allenatori, nonostante il numero esiguo di atleti (solo 7 in questa occasione) il Circolo Canottieri Piediluco è riuscito a posizionarsi tra le prime squadre a livello nazionale».

Pressing Filipponi

Rimanendo in tema Piediluco e Sabaudia, il capogruppo del Pd in consiglio comunale Francesco Filipponi sollecita in merito ad un evento tricolore: «Nei giorni scorsi il Comune di Sabaudia ha rinunciato ad ospitare le gare del campionato europeo di canottaggio under 19. Il nostro territorio potrebbe attivarsi per la candidatura del Lago di Piediluco per lo svolgimento di queste gare, le quali si sarebbero dovute svolgere nel Lazio a maggio. Piediluco è sede del centro nazionale federale di canottaggio, in grado, con le proprie strutture ed infrastrutture di ospitare gare di livello internazionale, come già avviene, grazie anche ai lavori in passato svolti con un mutuo del credito sportivo acceso dalla precedente amministrazione, e più di recente con i fondi per i canoni idrici derivanti dalla norma regionale voluta dal centrosinistra nel 2018 a favore degli impianti sedi di federazione sportiva. Occorre ora un impegno immediato e concreto da parte dell’amministrazione comunale per favorire un confronto con il comitato organizzatore degli europei under 19 del 2022 ma anche per gli europei assoluti di canottaggio del 2024. Occorre capire anche quale e l’intendimento della Regione Umbria in merito ed il Coni regionale».