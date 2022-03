Incidente in bici per Emiliano Bellucci: «Colpito da un camion che non si è fermato»

Due fratture, una al bacino e una al femore, tanto dolore e tanta paura. Questo il bilancio dell’incidente subito martedì dall’ex motociclista Emiliano Bellucci a Città di Castello. Ma anche tanta rabbia. Perché il camion che lo ha colpito non si è fermato.

Incidente sull’Apecchiese

Bellucci, vincitore di cinque titoli europei nell’Endurance Classic, da anni vive a San Giustino, pur essendo originario di Sansepolcro. Lasciati i motori, è rimasto alle due ruote, passando alla bici. Mentre si allenava sull’Apecchiese, è stato toccato da un camion all’altezza della rotatoria che porta al centro abitato di Città di Castello, cadendo rovinosamente. Il mezzo arrivava da Bocca Serriola. Dopo aver provocato la caduta dell’uomo, 56 anni, il camionista non si è nemmeno fermato.

«Spero nella buona fede»

A denunciarlo lo stesso Bellucci in un post sui social, attraverso il quale tranquillizza anche i suoi tanti amici: per fortuna sta bene, a parte le fratture, e nel fine settimana dovrebbe essere dimesso dal reparto di ortopedia dell’ospedale di Città di Castello. «Voglio credere nella buona fede del camionista, per cui ritengo che quest’ultimo non si sia realmente accorto di nulla, il che ci può benissimo stare – ha raccontato – ma spero che venga rintracciato».