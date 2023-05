Atletica umbra in lutto: è scomparsa Beatrice Alfinito

Si è spenta a 35 anni, dopo una lunga malattia, Beatrice Alfinto, velocista originaria di Città di Castello azzurra ai mondiali junior 2006. L’atleta, che avrebbe compiuto 35 anni il 24 luglio, combatteva da tempo con una terribile malattia.

Beatrice Alfinto

Specialista delle prove veloci, è stata una delle più talentuose velociste umbre e non solo tanto che, nel 2006, fu convocata per prendere parte ai campionati del mondo junior di Pechino dove fu protagonista sia nei 200 metri che nella 4×100 dove fu impiegata in prima frazione. A livello giovanile fu costantemente fra le migliori velociste italiane (personali da 12.01 con 11.90 ventoso e 24.35, entrambi da junior) sia nei 100 che nella distanza doppia ma purtroppo la sua carriera fu frenata a livello assoluto da tantissimi problemi fisici. Negli ultimi anni, poi, il sopraggiungere della malattia con la quale ha combattuto come in pista.

Il cordoglio

Il comitato regionale della Fidal Toscana si «stringe attorno alla famiglia di Beatrice Alfinito». Profondamente colpito dalla notizia il presidente della Fidal Umbria Carlo Moscatelli, che l’aveva vista crescere e migliorarsi in pista. «Il comitato regionale e tutta l’atletica umbra si uniscono al dolore dei suoi cari e rivolgono le più sincere condoglianze».