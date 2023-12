Commercio a Terni: altro locale all’asta. Questa volta oltre 330 mq in via Chiesa

di S.F.

Commercio a Terni, altro locale – specifichiamo che chi c’è al momento in locazione nulla c’entra – che finisce all’asta. Questa volta la procedura del tribunale riguarda uno spazio commerciale da 335 metri quadrati in via Eugenio Chiesa, a pochi metri dal centro multimediale: il motivo è legato ad un pignoramento fatto scattare da una società di Conegliano, nel Trevigiano.

La palazzina

L’iter in realtà coinvolge l’intera palazzina – ci sono di mezzo anche appartamenti, anche in questa circostanza è bene specificare che i residenti non hanno nulla a che fare con la vicenda – ma, su tutti, spicca il locale al piano terra: «L’immobile risulta essere occupato da terzi con contratto di locazione stipulato in epoca precedente al pignoramento e pertanto opponibile alla procedura, con scadenza 31 agosto 2034», viene specificato in uno degli atti visualizzabili sul portale delle vendite pubbliche del ministero della giustizia. In ballo anche le aree adibite ad accessi per spazi di manovra ed il parcheggio. Un locale grande in sostanza. Prezzo a base d’asta? 277 mila euro con offerta minima quantificata in 207.750 euro. A seguire il tutto è Mauro Boldrini, vale a dire il custode giudiziario nonché professionista delegato alla vendita. Se qualcuno è interessato lo si scoprirà il 7 febbraio 2024 in strada di Collescipoli.