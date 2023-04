Terni: c’è chi punta sulla degustazione di prodotti agricoli a Marmore

di S.F.

Da Strada di Sabbione, dove a breve – salvo sorprese – è atteso un vasto intervento di demolizione e ricostruzione, in via Faggetti. Nella struttura attiva fino ad un paio di anni fa con il ristorante-pizzeria La Greppia: novità di stampo alimentare in arrivo a Marmore, a pochi passi dall’incrocio con via Montesi. Avviata una conferenza di servizi decisoria che coinvolge l’azienda agricola Chiarucci.

IN STRADA DI SABBIONE DEMOLIZIONI E RESTYLING IN VISTA

La trasformazione

Il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini ha firmato l’atto per gli assensi legati ad un intervento di ‘manutenzione straordinaria di un locale da adibire a vendita diretta e degustazione prodotti agricoli e realizzazione di pertinenze’ in via Faggetti. Protagonista la giovane titolare dell’attività, Francesca Chiarucci: da quanto si apprende l’area sarà rimessa in moto a stretto giro, dopodiché si parla anche di un’insalateria e farmer market. Tutto basato su prodotti del territorio.