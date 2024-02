Comune Terni, deserta l’asta per i quasi 11.000 mq a Piediluco

di S.F.

Per ora niente incasso da 200 mila euro per il Comune di Terni da Piediluco. È andato a vuoto il primo tentativo di vendita all’asta dei 10.980 metri quadrati lungo via della Pace tra i Popoli, a ridosso del polo nautico Paolo d’Aloja: nessuna offerta per l’area destinata ad attrezzature sportive private e facente parte di un comparto edificatorio che comprende anche attrezzature pararicettive/turistiche. L’esito è stato certificato a palazzo Spada alla presenza della posizione organizzativa di alta professionalità Luca Tabarrini e del dirigente Piero Giorgini. Se ne riparlerà più avanti.

I DETTAGLI DELL’ASTA