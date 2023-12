Terni, il Comune prova a far cassa su Piediluco: 10.980 mq per 186.500 euro

di S.F.

L’area è stata inserita nel piano delle alienazioni dall’esecutivo Latini e ora con la giunta Bandecchi c’è il primo tentativo per l’effettiva attuazione. Il Comune di Terni punta su Piediluco per incassare quasi 200 mila euro: scatta la procedura per l’area da 10.980 metri quadrati in via della Pace tra i Popoli, a ridosso del polo nautico D’Aloja.

PRIMAVERA 2022, INSERITA NEL PIANO L’AREA DI PIEDILUCO

Il prezzo

Si tratta di un’area per attrezzature sportive private e facente parte di un comparto edificatorio che comprende anche attrezzature pararicettive/turistiche. Prezzo? 186.500 euro, poi con ogni probabilità – sempre che la prima asta sia deserta – scenderà. Il deposito cauzionale è fissato a quota 37.300 euro, vale a dire il 20% del prezzo a base d’asta. Della partita se ne occupano il dirigente al patrimonio (per ora, si è in attesa della pubblicazione della nuova macrostruttura modificata) Francesco Saverio Vista e del responsabile del procedimento, l’architetto Angelo Baroni.