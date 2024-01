Contromano in E45 a San Gemini: trovato, è un 85enne di Narni

Aggiornamento

Con il passare delle ore, sono andate a segno le indagini condotte dal personale della polizia Stradale di Todi, coordinato dal comandante Valter Gramaccia. Grazie alle dichiarazioni dei testimoni e alla visione delle telecamere presenti sul tratto stradale in questione, gli agenti della Stradale hanno identificato l’uomo che andava contromano con la sua Lancia y bianca: si tratta di un 85enne che, una volta raggiunto presso la sua abitazione di Narni, ha confermato il tutto. Nei suoi confronti, oltre ai verbali per le violazioni del Codice della strada, sono scattati la revoca della patente di guida e il fermo del veicolo. Secondo la ricostruzione, avrebbe imboccato contromano la superstrada già a Maratta. Nel suo tragitto fino a San Gemini Sud/Gabelletta avrebbe rischiato l’impatto con diversi veicoli – fra cui un tir – e poi, dopo aver causato gli incidenti con feriti di cui abbiamo dato conto, l’anziano sarebbe uscito allo svincolo San Gemini Sud/Gabelletta, riprendendo la viabilità ordinaria.

Panico nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 15, lungo la superstrada E45 all’altezza dello svincolo di San Gemini Sud. Un’auto che procedeva contromano in direzione Perugia, ha causato lo sbandamento di almeno altre due autovetture i cui conducenti hanno fatto il possibile per evitare gli incidenti, senza riuscirci. Il primo scontro è stato con una Jaguar con a bordo una coppia di Ravenna. Il secondo con una Ford Eco Sport condotta dal comandante della stazione carabinieri di Acquasparta Domenico Bellacicco, che viaggiava insieme alla moglie: il militare dell’Arma ha riportato fratture alle costole e ad un dito per una prognosi di 30 giorni, la coniuge lesioni meno serie. Nonostante l’accaduto, l’auto ‘pirata’ ha poi proseguito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale del distaccamento di Todi che, in collaborazione con i colleghi di Terni, hanno eseguito gli accertamenti e avviato le indagini per risalire al responsabile. Fisiologici i rallentamenti della viabilità per procedere ai rilievi e alla rimozione dei veicoli incidentati.