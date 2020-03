Covid-19, Orvieto tocca quota dieci casi

Altre due persone in isolamento obbligatorio ad Orvieto per il coronavirus. Domenica il sindaco Roberta Tardani ha firmato le relative ordinanze: i casi nella cittadina della Rupe salgono così a dieci. «Entrambi i cittadini – riferisce il Comune – si trovavano già in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. La situazione è monitorata dal servizio sanitario che ha attivato tutte le procedure previste». Così il primo cittadino: «Come già anticipato, la situazione è in continua evoluzione ed è monitorata costantemente da tutti gli organi preposti alla gestione dell’emergenza. Rinnovo ancora una volta l’appello affinché vengano rispettate tutte le norme indicate dal governo».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON