Poche vaccinazioni: a Terni il ‘Casagrande’ chiude dal 1° marzo. Si torna in via Bramante

Vaccini anti Covid a Terni, si cambia. Tutti via dal polo dell’istituto ‘Casagrande’ di piazzale Bosco, a poco meno di un anno dall’attivazione della palestra per effettuare le vaccinazioni. Lo comunica la Usl Umbria 2 in «considerazione della diminuzione del numero di vaccinazioni anti-Sars- CoV-2 programmate per le prossime settimane e di quelle effettuate nelle ultime settimane». La novità scatterà da martedì 1° marzo per le sedute riguardanti gli adulti ed i minorenni over 12: si torna al punto vaccinale territoriale di viale Bramante (primo piano con ingresso scala E). Novità anche per i tamponi drive.

La riorganizzazione: da lunedì al venerdì solo il pomeriggio

L’azienda sanitaria locale specifica che «dal 1° marzo prossimo, quindi, i vaccinandi dovranno recarsi esclusivamente nella sede di viale Bramante nei giorni e negli orari indicati. Dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 19 e sabato mattina dalle 8 alle 14. Sempre dal 1° marzo le vaccinazioni pediatriche anti-Sars- CoV-2 per i bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni, attualmente effettuate nella sede di viale Bramante, continueranno ad essere garantite presso i due Centri Salute ‘Tacito’, in via Annio Floriano, 5 e ‘Colleluna’, in via del Modiolo 4, con il seguente calendario.

Centro di Salute Tacito: mercoledì dalle 11 alle 14, giovedì dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 11 alle ore 14.

Centro di salute Colleluna: lunedì dalle 11 alle 14, martedì dalle 14.30 alle 17.30 e sabato dalle 11 alle 14.

L’invito

«Ovviamente – prosegue la Usl 2 – le nuove indicazioni verranno fornite in fase di prenotazione nel portale regionale e nella successiva notifica dell’appuntamento inviata tramite sms. Verrà inoltre garantita agli assistiti ampia facoltà di scelta della data e dell’orario di accesso al fine di favorire la massima adesione alla campagna vaccinale. A tal proposito è sempre utile ricordare che il vaccino è l’arma più efficace e sicura di prevenzione e protezione dall’infezione nonché presidio fondamentale contro lo sviluppo della malattia grave. Si invita pertanto la cittadinanza ad aderire alla campagna regionale e a completare il ciclo vaccinale per tutelare la propria salute ed evitare forme gravi della malattia».

Tamponi drive through

Dal 1° marzo infine «i tamponi in modalità drive through saranno effettuati esclusivamente presso la sede di viale Bramante con accesso, su prenotazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del servizio di igiene e sanità pubblica, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14. La fascia oraria 12-14 sarà riservata alle scuole».