Covid Terni, marito e moglie muoiono a distanza di un giorno

A volte il destino non dà neppure la possibilità di realizzare, lascia semplicemente senza fiato: nel bene e purtroppo, a volte, nel male. È davvero profonda la tragedia che ha colpito, a Terni, la famiglia De Rosa. Dopo Giuseppe, imprenditore stimato da tanti, marito e padre adorato – venuto a mancare sabato dopo giorni di ricovero nel reparto Covid dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni -, neanche 24 ore dopo – domenica pomeriggio – è morta la moglie, Laura Fabi. Anche lei – pur affetta da problematiche di salute serie – era ricoverata in ospedale per complicanze legate al maledetto Covid-19. Entrambi avevano soltanto 65 anni. La notizia si è presto diffusa a Terni dove Giuseppe era titolare e fondatore della Tecno Antincendio, impresa di Maratta Bassa nata dalla sua esperienza di vigile del fuoco presso il polo chimico di Nera Montoro, e cresciuta fino a diventare punto di riferimento per tante realtà in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Lasciano la figlia Ilaria, il genero e l’amata nipote, a cui in tanti in queste ore stanno facendo sentire la propria vicinanza, per lenire anche solo un po’ di quell’enorme dolore che due addii, così poi, l’uno a distanza di poche ore dall’altro, portano con sé. Il funerale di Giuseppe e Laura sarà unico: saranno insieme anche nell’ultimo viaggio, accomunati da una vita felice e piena di cose ed anche da un destino spietato. Che lascia tanti, i familiari, gli amici, ma pure i semplici conoscenti, davvero senza parole. In chiesa verrà attivata una raccolta di fondi – non fiori – in favore dei reparti Covid dell’ospedale ternano.

