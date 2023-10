Cronoscalata della Castellana: tutto pronto ad Orvieto con oltre 200 partecipanti

Dal 13 al 15 ottobre ad Orvieto (Terni) sono attesi oltre 200 piloti per la ‘Cronoscalata della Castellana’, la storica gara automobilistica in salita anche quest’anno valida, per la terza volta, come finale nazionale del ‘Trofeo italiano velocità montagna’. Un’edizione speciale quella del 2023 – la 50esima – presentata sabato mattina nella sala consiliare del Comune di Orvieto dal presidente dell’associazione ‘La Castellana’ Luciano Carboni, alla presenza del sindaco Roberta Tardani, del vicepresidente Aci Terni e fiduciario provinciale Aci Sport Federico Giulivi, del vicepresidente dell’associazione ‘La Castellana’ Luca Gnagnarini e della pilota Debora Broccolini. Ospite d’eccezione, l’ex pilota di Formula Uno Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 ore di Le Mans e da pochi mesi alla guida del McLaren Young Driver Programme, l’accademia dei piloti della scuderia britannica il cui team principal è l’ingegnere orvietano Andrea Stella. Poco meno di 200 i piloti già iscritti alla gara, un numero destinato a salire fino al termine delle iscrizioni fissato a lunedì 9 ottobre. Novità di quest’anno, la cornice scelta per la presentazione dei finalisti che si terrà venerdì 13 ottobre a partire dalle 19 in piazza Duomo, al termine della prima giornata come di consueto dedicata alle verifiche tecniche, dalle 9 alle 17 in piazzale dei Faggi a Ciconia. Sabato 14 ottobre, a partire dalle 8.30, le due manche di prova lungo i 6,190 chilometri di curve che si snodano sulla strada regionale 79 bis Orvietana tra San Giorgio e Colonnetta di Prodo, tracciato naturale sul quale domenica 14 ottobre, sempre a partire dalle ore 8.30, i piloti si daranno battaglia per il titolo assoluto e i premi di categoria. Diretta su Aci Sport Tv, canale 228 di Sky.

