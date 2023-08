Da 63 anni dietro il bancone: ‘Denise’ fra i simboli di Città di Castello

di Giorgio Galvani

Vigilia di Ferragosto di lavoro, come sempre da 63 anni, per Fiorella Flavi, 81 anni e conosciuta da tutti come ‘Denise’, la regina indiscussa del mercato coperto di Città di Castello, la ‘pescheria’ per i tifernati, storico collegamento tra via Cavour e via del Popolo. Mai un giorno di ferie, solo quelle imposte per legge dal calendario che dal 1960, appena 18enne, ‘Denise’ ha onorato ogni mattina con la sveglia all’alba, indossando grembiule e cappellino d’ordinanza dietro al bancone del punto vendita di prelibatezze della norcineria, formaggi e cose buone della tradizione locale. Prima accanto al marito Gabrio Guerrucci e poi da qualche anno con la figlia Alessandra, sempre sorridenti e gentili con la numerosa clientela. Anche oggi la tradizione è stata rispettata, la vigilia di Ferragosto, simbolo dell’esodo estivo, delle vacanze anche di un giorno solo da onorare con tanto di pic-nic nei prati di montagna o sulla sabbia della spiaggia al mare o al lago. «Il menù della tradizione è sempre quello degli anni ’60 a base di salumi, prosciutto a chilometro zero, formaggio fresco o stagionato, pane umbro, ortaggi e verdure di stagione, pomodori, fiori di zucca e l’immancabile cocomero. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino», sentenzia Denise, dispensando consigli agli abituali clienti e numerosi turisti, compresi vip e personaggi famosi. Fra loro numerosi clienti che proprio negli anni ’60 e ’70 si recavano davanti al bancone del mercato coperto per fare la spesa per Ferragosto assieme ai genitori, ed oggi, genitori a loro volta con i figli al seguito, sono ancora lì a proseguire una tradizione che appartiene gelosamente alla storia di Città di Castello. Denise ha alzato per la prima volta la saracinesca a soli di 18 anni, nel 1960, e da allora non si è mai concessa un giorno di ferie. Un vero e proprio primato di attaccamento al lavoro, alla comunità locale e alla clientela sempre nello stesso luogo, in fondo al mercato coperto accanto alla pescheria che gli è valso numerosi riconoscimenti ufficiali, fra cui quelli dei Comuni di Città di Castello e Citerna (dove risiede da qualche anno) e della Camera di Commercio di Perugia. Pur restando sempre al proprio posto, ha praticamente fatto il giro del mondo, servendo ed intrattenendo con aneddoti e dovizia di particolari sui prodotti in vendita, clienti provenienti da ogni continente e regione d’Italia. Non conoscendo le svariate lingue si è sempre fatta capire con trucchi e stratagemmi che tuttora utilizza per prendere i clienti per la gola. Prima di tutto ai tifernati ma poi anche a personaggi noti, da Alberto Burri a Monica Bellucci, Carlo Fuscagni, passando per Marcello Tusco e Gwyneth Paltrow, tutti attirati dai suoi prodotti tipici e dal suo sorriso. «Buon Ferragosto – esclama Denise in posa per la tradizionale foto con la figlia Alessandra – mi raccomando sempre all’insegna dei prodotti italiani, umbri e della tradizione altotiberina che non temono confronti e rappresentano una garanzia per il palato e la salute». Un augurio che il sindaco Luca Secondi e l’assessore al commercio e turismo Letizia Guerri, condividono ed estendono a tutti i tifernati e ai numerosi turisti presenti in città.