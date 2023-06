Dà di matto al supermercato, la polizia lo carica in auto e lui ci urina dentro. Arrestato 54enne

Prima ha cercato di rubare della merce, poi – una volta fermato dagli addetti del supermercato, che si trova in via Mentana a Perugia – ha deto in escandescenze, spaventando un po’ tutti. Infine il ‘peggio’ di sé lo ha dato con la polizia, urinando nell’auto di servizio su cui era stato caricato per raggiungere la questura e aggredendo un agente. Con sé il soggetto – e menomale che non lo ha usato – aveva anche un grosso coltello da cucina. Alla fine è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: si tratta di un 54enne di nazionalità ucraina.

La ricostruzione

Il fatto è accaduto lunedì scorso e a chiamare la polizia è stata una dipendente del supermercato che aveva notato l’uomo che cercava di allontanarsi senza pagare. Il 54enne, evidentemente ubriaco, una volta accompagnato in questura dalla squadra Volante, ha proseguito nel suo atteggiamento violento, fino ad avventarsi contro un agente che ha riportato lesioni al collo. Perquisito, è stato trovato con il coltello del quale non ha saputo giustificare il possesso. ‘Scoperta’, quest’ultima, che accanto all’arresto, ha fatto scattare anche la denuncia per porto ingiustificato di armi.