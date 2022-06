Da Happy Days a Perugia: i giorni in Umbria di Ralph Malph

di G.R.

Se avete il dubbio di aver visto in giro per Perugia un volto familiare della televisione non vi sbagliate. In questi giorni Donald K.Most, per tutti Ralph Malph di Happy Days, era in visita nel capoluogo umbro. L’età passa per tutti (spegnerà 69 candeline l’8 agosto) e forse qualcuno, quasi quarant’anni dopo la fine della produzione del telefilm cult, ha avuto dei dubbi a riconoscerlo. Il celebre attore questa settimana «è stato protagonista indiscusso della Perugia Love Film festival» come si legge sulla pagina facebook di Happy Days Italia. Ne ha approfittato anche per un po’ di relax e sui social si trovano foto di lui a Deruta alla mostra al centro d’arte contemporanea Antica Fornace Grazia e a Gubbio all’agriturismo Castello di Magrano insieme alla moglie.

L’invito della Proietti

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha postato uno scatto con il consigliere provinciale Erika Borghesi e «Don Most, il Ralph Malph di “Happy Days”, mitico protagonista della celebre serie tv, in partenza per Los Angeles. Ho invitato il famoso attore e regista a visitare Assisi, città che conosce perché patria di San Francesco e per i valori di pace e spiritualità che trasmette nel mondo».

Il passato

L’ultima opera in cui ha recitato l’attore sono quattro episodi della serie TV Beautiful usciti dal 2017 mentre manca dalle sale cinematografiche dal 2010 con Bones. Svolge anche l’attività di doppiatore comparendo anche nei Griffin con un cameo come se stesso, disegnatore e umorista curando negli Stati Uniti una rubrica nella rivista The Onions.