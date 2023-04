Da Hogwarts a Gubbio, Harry Potter arriva in Umbria

Gubbio è pronta a stupire ancora ospitando grandi e piccini. Dopo i successi di Lego Gubbio Brick Art nel 2018 (17 mila visitatori) e di Guerre Stellari Temporary Museum nel 2019, il 29 giugno aprirà i battenti Potter’s Palace. A promuovere l’iniziativa nuovamente la triade formata dalle associazioni del territorio: l’Associazione Culturale La Medusa, ente gestore di Palazzo del Bargello, Associazione Host che rappresenta un cospicuo numero di hotel e ristoranti della città e l’Associazione Iridium che raggruppa molti degli agriturismi del comprensorio, in collaborazione con l’Azienda Medioevo, che è rivenditore ufficiale per il marchio Harry Potter e che ha fornito per gli allestimenti pezzi unici e di grande originalità, mentre le grafiche e gli allestimenti sono stati curati da Venerucci Comunicazione. L’ambientazione sarà quella di Hogwarts e della saga scritta da J.K.Rowling che negli ultimi anni sta avendo grande successo anche nello sport con il quidditch babbano (diverse squadre umbre) e nella musica con il wizard rock.

