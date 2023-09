Discarica Ast fuori da Terni: «Un altro annuncio del Comune senza alcun seguito»

di Thomas De Luca

Movimento 5 Stelle Umbria

Nessuna richiesta formale è stata inviata dal Comune di Terni alla Regione Umbria per l’individuazione di nuovo sito di discarica siderurgica al di fuori della conca ternana. Prendiamo atto che il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, agli annunci roboanti non fa seguire adeguate azioni, come spiegato dall’assessore regionale Roberto Morroni che martedì ha risposto alla nostra interrogazione in question time. Ci chiediamo, quindi, cosa abbia chiesto il Comune di Terni nelle fantomatiche lettere che sarebbero state inviate alla Regione Umbria e che, invece, non sono mai arrivate. Non risulta quindi che da Palazzo Spada sia mai partita alcuna missiva.

Restiamo a dir poco sbigottiti che all’annuncio della giunta Bandecchi dello scorso 5 luglio non sia seguito nessun atto concreto. I ‘guerrieri di centro’ del sindaco Bandecchi si ergono a paladini dei cittadini e difensori del loro diritto alla salute, annunciano lettere ‘cogenti’ in cui intimano a tutti di muoversi senza indugio, ma poi sono loro stessi a indugiare un po’ troppo fino a doversi rimangiare gli annunci. La Regione, ad oggi, non ha ricevuto alcuna lettera dal Comune di Terni che continua a fare propaganda sulla salute dei cittadini. Mentre ricordiamo alla giunta regionale che è suo dovere e sua competenza seguire le vicende ternane che sono strettamente legate alla salute degli umbri e alla sopravvivenza del polo siderurgico con un accordo di programma che ancora tarda ad essere sottoscritto.