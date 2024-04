Terni, nove ricorsi al Tar contro il Comune: bagarre sui cartelli pubblicitari

di S.F.

La vicenda è quantomeno curiosa e al momento non si conoscono molti dettagli. C’è tuttavia una certezza: nella giornata di lunedì sono stati depositati al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ben nove ricorsi nei confronti dello stesso Ente, vale a dire il Comune di Terni. Motivo? Lo stesso per tutti: ‘Nota del dirigente della direzione mobilità-protezione civile-ufficio viabilità’. Vale a dire l’architetto Claudio Bedini. Di mezzo c’è l’archiviazione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di un bel po’ di cartelli pubblicitari, 38 a sommarli. A quanto pare c’è chi si è indispettito un bel po’. Vedremo se e come ci saranno sviluppi. Di recente il Tar aveva già sentenziato su un argomento simile (sotto il link), con il Comune che l’aveva spuntata nei confronti della Wayap per il canone unico patrimoniale.