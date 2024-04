«Due ore dall’accesso in pronto soccorso alle cure. Complimenti»

di Giovanni Cardarello

La sanità della regione Umbria sta vivendo una fase di profonda riorganizzazione. Da un lato il faticoso lavoro sul piano di riassetto e la creazione del terzo polo ospedaliero. Dall’altro le nomine in corso, soprattutto quelle afferenti all’azienda ospedaliera di Perugia e nei nosocomi di Foligno e Spoleto. In mezzo, l’azione quotidiana che ovviamente non solo è il cuore, l’anima e il cervello di tutto ma è anche lo strumento con cui i cittadini misurano l’efficacia complessiva del sistema.

Un’azione, quella quotidiana, difficile, complessa, fatta di milioni di imprevisti e gestita da tanti professionisti del settore che agendo sulla salute delle persone, sono sottoposti a pressioni nemmeno immaginabili. Per questo motivo è sempre positivo, e altrettanto doveroso darne conto, quando un cittadino esplicita un pubblico elogio al servizio e a chi lo ha svolto. È il caso di quanto evidenzia, dal proprio sito ufficiale, la Usl Umbria 2 riportando il testo di una lettera di plauso e ringraziamento inviata da un cittadino al direttore del pronto soccorso del ‘Santa Maria della Stella’, il dottor Cesare Magistrato.

«Voglio complimentarmi per l’efficienza del reparto che dirige – si legge nel testo della missiva -. Dopo l’accesso in pronto soccorso di mia moglie per una sospetta polmonite, abbiamo trovato cortesia, competenza e una perfetta organizzazione dei servizi». E ancora: «Arrivati alle ore 18 circa, in sole due ore l’équipe sanitaria di Orvieto ha eseguito tutti gli accertamenti e gli esami, fatto una diagnosi e somministrato una terapia».

«La cartella clinica consegnata conteneva tutti i risultati delle indagini – conclude il cittadino -. Rinnovo i complimenti per l’ottima capacità di direzione e coordinamento del pronto soccorso dell’ospedale di Orvieto». A valle della lettera arriva la replica del direttore generale della Usl2 Piero Carsili e della direttrice dell’ospedale orvietano, Ilaria Bernardini.

I due dirigenti, oltre a rivolgere un affettuoso augurio di pronta guarigione alla signora, «esprimono all’utente riconoscenza e gratitudine per le parole di elogio riservate ai sanitari e ad un’organizzazione dei servizi efficace ed efficiente», associandosi ai ringraziamenti «ai professionisti del pronto soccorso per l’elevata qualità delle prestazioni rese alla popolazione».