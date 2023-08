E45, camion ribaltato tra Massa Martana e Acquasparta: un ferito, disagi per la viabilità

Disagi per la viabilità nel pomeriggio di venerdì lungo la strada statale 3bis ‘Tiberina’ (E45) tra Massa Martana ed Acquasparta. Tutto per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli. Immediato l’intervento del personale Anas per la gestione del traffico, temporaneamente deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Massa Martana e rientro in quello di Acquasparta. Sul posto anche i vigili del fuoco di Todi – c’è anche l’aiuto dell’autogru dei colleghi del comando di Terni -, la polizia Stradale e gli operatori sanitari del 118. Il conducente, ferito, è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso ed è stato trasportato in ospedale.

