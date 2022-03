E45: mezzo pesante perde pneumatico che colpisce un’auto

Sarebbe potuta andare decisamente peggio. Gli agenti del commissariato di Città di Castello sono entrati in azione lungo la superstrada E45 – all’altezza del chilometro 130 – dopo un incidente: uno pneumatico, staccatosi da un mezzo pesante in transito, ha centrato un veicolo in marcia.

L’intervento

Gli agenti hanno provveduto a rallentare e deviare il traffico per l’operazione di messa in sicurezza, quindi è stato soccorso il conducente dell’autovettura colpita dallo pneumatico: fortunatamente era rimasto illeso. Tanto che, dal punto di vista dei rilievi, è stato sufficiente sottoscrivere il Cid.

Il ‘pro memoria’

«Alla luce dei numerosi eventi che sono stati registrati negli ultimi giorni – ricorda la polizia di Stato – è bene che tutti gli automobilisti e autotrasportatori effettuino un accurato controllo del veicolo prima di mettersi in viaggio. L’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, non compromettere la stabilità del veicolo e non coprire i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento. La sanzione prevista in caso di violazione va da 87 a 345 euro».