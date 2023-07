Entrano nella villetta di notte per rubare ma uno viene arrestato

La segnalazione è giunta alla polizia di Stato di Perugia nella notte fra mercoledì e giovedì, intorno alle mezzanotte: dei soggetti erano entrati nel giardino di una villetta a schiera nella zona di Bagnaia, tentando di accedere all’interno dell’immobile. Per questo gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto, prima acquisendo alcune informazioni utili dai vicini che avevano segnalato la situazione e poi perlustrando l’area per individuare gli intrusi. Proprio nel giardino della villetta sono stati visti due soggetti che stavano cercando di fuggire, dopo aver superato la siepe, verso i campi della zona. Uno dei due è stato bloccato da un agente che si è visto aggredire a suon di calci e pugni, fino ad essere costretto a sparare alcuni colpi in aria con la pistola di ordinanza. Alla fine l’uomo – 31enne albanese – è stato bloccato e arrestato per tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Alle spalle, diversi precedenti di polizia, oltre allo status di irregolare in Italia.

