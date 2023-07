Esami di Stato ’22-’23: Umbria ancora sul podio per le lodi. Primo ciclo, 100% di promossi

L’Umbria ancora ai vertici per scrutini ed esami di Stato della scuola secondaria di I e di II. Il Mim nel pomeriggio di mercoledì ha pubblicato i dati relativi all’anno scolastico 2022-2023.

Le superiori

Per quel che concerne le votazioni finali, i diplomati con lode – 13.414 studenti – diminuiscono rispetto allo scorso: si passa dal 3,4% al 2,7%. Stesso discorso per coloro che hanno concluso il quinquennio con la votazione di 100, dal 9,4% al 7,3%. In percentuale, secondo i dati elaborati dal ministero, le regioni che registrano il più alto numero di diplomati con lode sono la Puglia e la Calabria (con il 5,6%). L’Umbria è terza con il 4,7% (era il 5%), quindi il Molise e la Sicilia a quota 4,2%.

Primo ciclo

Per quel che concerne le medie sono appena due le regioni che hanno ottenuto il 100% di promossi. Una è proprio l’Umbria, l’altra è il Molise. Ad ottenere la lode il 5,5% (in calo rispetto al 5,9% del 2021-2022): le migliori in questo caso sono Calabria, Puglia e Campania.