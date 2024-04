Europee, AP ‘schiera’ Paola Pincardini

Il perugino Cristian Brutti e la ternana – nata a Cagli, Pesaro – Paola Pincardini. Sono loro i due candidati di Alternativa Popolare per le elezioni Europee di giugno: correranno per la circoscrizione centrale (Umbria, Marche, Toscana, Lazio). La presentazione c’è stata mercoledì mattina a Perugia per voce del coordinatore regionale del partito, Riccardo Corridore: «Sono onorata di far parte di questo progetto. Metterò tutto l’impegno che contraddistingue la mia persona. Passione e impegno per raggiungere l’ambizioso traguardo del 4% per avere una rappresentanza di AP in Europa. Conto sull’aiuto di perugini, ternani e tutto il collegio del centro Italia», il breve commento della consulente del lavoro ed ex consigliere comunale in occasione della conferenza.

