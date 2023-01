L’operazione si è sviluppata perché alcuni clienti stavano disturbando i presenti ed i carabinieri della sezione radiomobile di Foligno si sono attivati per capirne di più. Con sorpresa: il più esagitato era un uomo che, per andare al bar, era evaso dai domiciliari. Per lui sono scattate le manette. Non ha dato alcuna giustificazione in merito all’azione e ora si trova nel carcere di Spoleto.

