Fermata in auto con i tre figli minori: era latitante dal 5 agosto

L’alt è scattato nella zona di Torricella, nel comune di Magione, e all’interno dell’auto – per quello che era un normale controllo da parte dei carabinieri del Nor della Compagnia di Città della Pieve – c’era una famiglia: padre, madre e tre figli minorenni. La donna in particolare, una 30enne italiana domiciliata a Roma, è sembrata piuttosto evasiva, fino a fornire ai militari delle generalità che sono parse sospette. Da qui il controllo in caserma che ha rivelato la realtà.

La scoperta

E infatti la 30enne, oltre a cercar di spacciarsi per un’altra persona, è risultata sottoposta agli arresti domiciliari a Roma: dallo scorso 5 agosto aveva fatto perdere le proprie tracce. Per questo è stata arrestata in flagrante per ‘evasione’ e ‘falsa attestazione ad un pubblico ufficiale’ e trasferita nel carcere perugino di Capanne.