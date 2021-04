Incidente stradale nella notte fra mercoledì e giovedì, intorno alle ore 2.30, lungo la rampa di ingresso dello svincolo di Ferro di Cavallo, sulla Perugia-Bettolle. Un’auto, per motivi da accertare, è finita contromano e si è scontrata con un’altra che stava sopraggiungendo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia Stradale, i vigili del fuoco di Perugia e i sanitari del 118. Il bilancio è di due persone rimaste ferite – i conducenti – fortunatamente in modo non grave.

