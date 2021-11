Fiepet-Confesercenti Carlo Ghista nuovo presidente per la provincia di Terni

Continua il rafforzamento di Confesercenti Umbria, nel territorio della provincia di Terni e nelle varie categorie di settore. Carlo Ghista – già presidente dell’associazione provinciale cuochi Terni, da anni uno dei protagonisti del settore ristorazione della provincia di Terni ma anche del territorio regionale – è il nuovo presidente di Fiepet-Confesercenti della provincia di Terni. «Note le sue capacità organizzative – si legge in una nota di Confesercenti – la passione per il mondo della ristorazione che anima costantemente con iniziative di alto livello. In un momento di ripresa del settore food, seppur ancora in presenza di incertezze dovute alla fase Covid, ricostruire anche a Terni e nella sua provincia una organizzazione Fiepet (Federazione italiana esercenti pubblici e turistici), è un segnale importante che premia l’impegno di questi mesi nella costruzione di un radicamento di Confesercenti Umbria».

«Mi impegnerò per poter essere di supporto per tutti»

Il nuovo presidente di Fiepet-Confesercenti Ghista indica che «come prima cosa intendo ringraziare i dirigenti regionali e provinciali per aver riposto in me la loro fiducia. Entrare in Confesercenti e nel particolare in Fiepet è un ulteriore sfida per me, in un momento così particolare dove tutte le attività del settore stanno subendo criticità in primis causa la pandemia. Confesercenti dovrà avere un ruolo importante per tutti i suoi associati e non, attraverso il proprio ruolo nei confronti delle istituzioni locali e con la propria rete dei servizi. Mi impegnerò per poter essere di supporto per tutti cercando di fare crescere Confesercenti nella nostra provincia e poter dare risposte. Di nuovo grazie e buon lavoro a tutti». Il presidente di Confesercenti Terni Italo Federici ringrazia «l’imprenditore Carlo Ghista per la fiducia accordataci, certi che la sua esperienza e capacità sarà importante per tutta Confesercenti di Terni e dell’Umbria ed un grazie al presidente regionale Giuliano Granocchia per il lavoro svolto dal momento del suo insediamento».