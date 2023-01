Terni, la palestra Marinangeli taglia il traguardo dei 40 anni

L’apertura nel 1983, poi man mano le evoluzioni e nell’ultimo periodo la ‘resistenza’ alle varie problematiche che hanno messo in affanno anche il mondo sportivo. C’è chi nel 2023 festeggia i 40 anni d’attività in città: si tratta della palestra Marinangeli – Asd Terni centro fitness club – di via Tomassoni, inizialmente posizionata in via Pascarella. Quindi il trasferimento, le difficoltà e la ripartenza: «Siamo riusciti a ‘sopravvivere’ al Covid e poi c’è stata la ripresa con il ‘caro bollette’. Fortunatamente ci siamo riusciti», spiega Paolo, il gestore.

